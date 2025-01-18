بن غفير: هذه صفقة خطيرة فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة وأدعو وزراء “الليكود” لعدم دعم الصفقة ولم يفت الأوان بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 07:24

بن غفير: هذه صفقة خطيرة فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة وأدعو وزراء “الليكود” لعدم دعم الصفقة ولم يفت الأوان بعد

منذ 2 ساعة 18 January، 2025
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