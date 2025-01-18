سرايا القدس: قصفنا بصواريخ من طراز بدر 1 مستوطنة نير عام في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 08:56

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ من طراز بدر 1 مستوطنة نير عام في غلاف غزة

منذ 36 mins 18 January، 2025
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