وزير الأمن القومي لدى الاحتلال بن غفير: بينما كنت بالأمس مصدوماً من تفاصيل الصفقة فاليوم مع كشف المزيد والمزيد من التفاصيل فإنني أشعر بالقلق أضعافًا مضاعفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 07:24

وزير الأمن القومي لدى الاحتلال بن غفير: بينما كنت بالأمس مصدوماً من تفاصيل الصفقة فاليوم مع كشف المزيد والمزيد من التفاصيل فإنني أشعر بالقلق أضعافًا مضاعفة

منذ 2 ساعة 18 January، 2025
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