أ.ف.ب عن بيان لمجموعة السبع: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تطور مهم ونحث جميع الأطراف على تطبيقه بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 17 2025 - 06:44

أ.ف.ب عن بيان لمجموعة السبع: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تطور مهم ونحث جميع الأطراف على تطبيقه بشكل كامل

منذ 34 mins 17 January، 2025
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