قصف مدفعي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 01:24

قصف مدفعي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 13 mins 16 January، 2025
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