غزة تحت القصف العنيف بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: عشرات الشهداء والجرحى

نفذ الطيران الحربي الصهيوني مساء أمس الأربعاء قصفًا عنيفًا على مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 30 شخصًا استشهدوا جراء غارات استهدفت منازل وتجمعات سكنية في أحياء متفرقة من مدينة غزة، مما يرفع عدد الشهداء في القطاع إلى 82 منذ فجر يوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات أسفرت عن مجزرتين خلال نحو ساعة واحدة في شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان.

بالفيديو | المجزرة الثانية خلال ساعة… وصول أكثر من 15 شهيداً للمستشفى المعمداني إثر قصف الإحتلال مربعاً سكنياً يعود لعائلات “علوش، والحاج علي، والجمل، والكحلوت” في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة #غزة pic.twitter.com/kjnZXo8QHw — قناة المنار (@TVManar1) January 15, 2025

وفي التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية بأن 18 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا وأُصيب آخرون في غارة استهدفت منزلًا بالقرب من نقابة المهندسين في شارع الجلاء وسط غزة.

كما استشهد 12 شخصًا وأُصيب آخرون في قصف متزامن استهدف منطقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن حصيلة الشهداء في الغارتين تجاوزت 30، وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر أطفالًا بين الشهداء والجرحى.

كما أفيد بانتشال جرحى وإخماد حريق اندلع في خيام النازحين بعد قصفها من طائرات الاحتلال في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

بالفيديو | انتشال جرحى واخماد حريق اندلع في خيام النازحين بعد قصفها من طائرات الاحتلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/VwiFx2M8fX — قناة المنار (@TVManar1) January 15, 2025

وتصاعدت وتيرة الغارات الصهيونية على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يسري بداية من الأحد المقبل.

وقال ناشطون إن انفجارات عنيفة سُمعت في أحياء مدينة غزة والمحافظة الشمالية بالتزامن مع الغارات الجوية العنيفة.

وأفادت قناة الأقصى بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون في جنوبي مدينة غزة.

وبالتزامن، شنت طائرات معادية بعد منتصف الليل غارات مكثفة على حي الجرن وشارع مسعود في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفقًا لقناة الأقصى.

وفي جباليا البلد أيضًا، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لمربعات سكنية في المنطقة.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرة مسيّرة معادية في وقت مبكر اليوم الخميس وسط مدينة دير البلح، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الزوارق الحربية الصهيونية النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

وفي جنوبي القطاع، أفاد الدفاع المدني بانتشال شهيدين ومصابين إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة قيزان رشوان في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس أن حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 44 ألفًا و707 شهداء، و110 آلاف و265 مصابًا.

المصدر: مواقع