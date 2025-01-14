“الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة” الاربعاء والخميس.. وسلام: لست من أهل الإقصاء

شدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان نواف سلام على أنه “ليس من أهل الإقصاء والاستبعاد بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية”، وأكد “يداي ممدودتان للجميع للإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”، وأشار الى أنه “سيحرص على ألاّ يشعر أي مواطن بالتهميش”.

وقال سلام في تصريح له من قصر بعبدا بعد اجتماع ثلاثي جمعه برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء إن “التصدي لنتائج العدوان الأخير هو من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم”، ولفت إلى أن “الحكومة ستتمسك بالقرار 1701 واتفاق وقف النار”، وشدد على أنه “يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة بقواها الذاتية”، وأكد “سنعمل على إعادة إعمار القرى المهدمة وسنعيد النازحين إلى قراهم في الجنوب والبقاع وبيروت”.

وأضاف سلام “سأبدأ العمل فوراً بتعاون كامل مع الرئيس عون وأملي إطلاق ورشة عمل بناء لبنان الجديد”، واعتبر ان “الرهان الصحيح والوحيد هو على وحدتنا وبناء المؤسسات القوية”، ورأى انهه “حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن”، وتابع “سنعمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نمواً شاملاً ومستداما”.

هذا وسيجري سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة المتعلقة بتأليف الحكومة المقبلة، في مجلس النواب الاربعاء والخميس في 15 و16 كانون الثاني الحالي.

المصدر: صحيفة الاخبار + قناة المنار