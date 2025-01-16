مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الصراع في غزة كان الأكثر دموية في التاريخ بالنسبة لعمال الإغاثة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 04:30

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الصراع في غزة كان الأكثر دموية في التاريخ بالنسبة لعمال الإغاثة

منذ 57 mins 16 January، 2025
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