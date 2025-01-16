طائرات الاحتلال تقصف خيام النازحين في محيط مسجد بلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 01:24

طائرات الاحتلال تقصف خيام النازحين في محيط مسجد بلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 25 mins 16 January، 2025
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