الرئيس الأميركي جو بايدن : حشدنا 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 22:30

الرئيس الأميركي جو بايدن : حشدنا 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا

منذ 48 mins 13 January، 2025
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