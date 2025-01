أنباء عن “ساعات حاسمة” لمفاوضات وقف اطلاق النار في غزة

إنه اليوم الـ 466 للعدوان على قطاع غزة. إنه يوم استثنائي وحاسم بالنسبة لكل فلسطيني في هذا القطاع، الذي مورس بحق كل ما فيه، حجراً وبشراً، أبشع أنواع الإبادة بتواطؤ وصمت من العالم أجمع.

لكنه، أي قطاع غزة، أبى الاستسلام، قاوم وقاوم بكل شيء. رمى عدوه المتوحش المتفلت من كل شرائع الأرض بكل ما لديه. اشتبك معه من مسافة صفر، قدّم أكثر من 46 ألفاً شهداء من أطفال ونساء ورجال ومقاومين وأسرى وقادة، وظلّ صامداً يكبده الخسائر أينما حلّ. وفي كل بقعة في القطاع لحظة ظنّه أنه أنجز أهدافه يخرج له مقاوم، ليؤكد له أنه يدور في دوامة من الاستنزاف لا أفق لها.

أما في الشمال، حيث الخسارة الكبرى لعدو لم يترك سلاحاً إلا واستخدمه، إبادة وحصار ممنهج للوصول إلى “صفر اشتباك” وتهجير كامل، ولم يفلح، فأقرّ بالفشل وهو يلملم قتلاه في بيت حانون منذ أيام قليلة.

ماذا عن الأسرى؟ وهم، حسب المعلن، أحد أهم أهداف الحرب الصهيونية. هل أعادتهم الإبادة؟ ما هي النتيجة إذاً؟ لا عودة إلا باتفاق توافق عليه المقاومة، التي وبالرغم مما تعرضت له من حرب قاسية، بقيت صامدة تقاتل وتمنع العدو من التثبيت بشكل كامل ولو في حي صغير في القطاع.

لهذا، نسمع اليوم مع الأنباء عن ساعات ربما أو أيام قليلة لاتمام اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع، نسمع صراخ ما يُسمى اليمين المتطرف في الكيان، إذ قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، مخاطباً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة معاً إذا تم التوصل إلى صفقة”، مضيفاً أن الأخيرة ” هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها”.

في المقابل، قالت “القناة الـ12” العبرية اليوم الثلاثاء أن سموتريتش “يجري مشاورات مكثفة مع كبار الحاخامات بشأن صفقة تبادل الأسرى”.

من جانبها، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن عضو بمكتب سموتريش قوله “سنقرر خلال ساعات إذا ما كنا سنصدر إنذاراً بالاستقالة في حال إقرار الصفقة”.

وأمس الاثنين، وصف سموتريتش صفقة التبادل التي يجري التباحث بشأنها حالياً بـ”الكارثة على الأمن القومي لدولة “إسرائيل””، حسب تعبيره، قائلاً إنه “لن يكون جزءاً مما سماها صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار الإرهابيين، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي تحققت”، على حد زعمه. لقد أعلن الكيان إذاً هزيمته على لسان مسؤوليه.

الخارجية القطرية: وصلنا للمراحل النهائية بشأن الاتفاق

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري اليوم “الوصول للمراحل النهائية بشأن الاتفاق”، واصفاً المحادثات الجارية في الدوحة بالـ “مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة”، ومشيراً إلى أن “الإعلان عن الاتفاق قريب”.

وأوضح الأنصاري أنه “تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق”، قائلاً “عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار”. وفي هذا الاطار، لفت إلى أنه “سلمنا مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية”، متابعاً أن “هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.

هذا وحث “الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة”.

التطورات الأخيرة لكواليس المحادثات

وفي وقت أكد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم في مقابلة مع شبكة “نيوزماكس” اقتراب الصفقة، قائلاً إنه “يعتقد أن اتفاقاً بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع”، رأى مراقبون أن مفاوضات الاتفاق تدخل ساعات حاسمة. وفي هذا الاطار، أعلنت نائبة وزير خارجية كيان العدو أن “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب طلب التوصل إلى صفقة قبل 20 يناير/كانون الثاني”، قائلة “

لا يمكنني كشف تفاصيل الصفقة، ولا نريد تصريحات قد تؤثر على معنويات ذوي المحتجزين”.

ISRAEL, HAMAS NEAR HOSTAGE DEAL?: “We are very close to getting it done,” President-elect Donald Trump tells “Rob Schmitt Tonight.”

“There’s been a handshake.” pic.twitter.com/lRO9Ul1zHh

— NEWSMAX (@NEWSMAX) January 14, 2025