كتلة “وطن الانسان” و النائب نبيل بدر يسمون نواف سلام رئيسا للحكومة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2025 - 17:52

كتلة “وطن الانسان” و النائب نبيل بدر يسمون نواف سلام رئيسا للحكومة في لبنان

منذ 20 mins 13 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة