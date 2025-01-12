“معاريف” نقلًا عن ضباط كبار في جيش الاحتلال: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو على قطاع غزة لم تنفجر وحماس استغلتها في تصنيع عبوات ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 06:24

“معاريف” نقلًا عن ضباط كبار في جيش الاحتلال: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو على قطاع غزة لم تنفجر وحماس استغلتها في تصنيع عبوات ناسفة

منذ 49 mins 12 January، 2025
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