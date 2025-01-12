زوارق الاحتلال الحربية تقصف المناطق الغربية لدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 01:48

زوارق الاحتلال الحربية تقصف المناطق الغربية لدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 59 mins 12 January، 2025
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