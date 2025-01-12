بلدية غزة : تضرر 75% من آبار المياه وأكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه بسبب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 00:14

بلدية غزة : تضرر 75% من آبار المياه وأكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه بسبب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة

منذ 17 mins 11 January، 2025
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