القوات المسلحة اليمنية: العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 22:42

القوات المسلحة اليمنية: العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر

منذ 37 mins 11 January، 2025
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