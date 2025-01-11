إبادة مستمرة: الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه في غزة لليوم الـ463

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ463 على التوالي، من خلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، في وقت يشهد فيه القطاع وضعًا إنسانيًا كارثيًا نتيجة الحصار. وترافق هذه الجريمة مجازر ضد المدنيين، الذين أصبحوا في مواجهة الموت والدمار على مدار الساعة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها العنيفة يوم السبت على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين، تجمعات النازحين، والشوارع، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة العديدين، في استمرار لحملة قصف وحشية تطال كل شيء في طريقها.

وفي ظل هذا العدوان، تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح منذ السابع من مايو الماضي، مع قصف جوي ومدفعي مستمر وارتكاب مجازر مروعة، إضافة إلى عمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا. وقد أسفرت هذه العمليات عن مئات الشهداء، بينما استمر الوضع الإنساني في التدهور.

ولليوم الـ99 على التوالي، يعاني شمال غزة من حصار وتجويع إسرائيلي، حيث يعزل الاحتلال المحافظة الشمالية عن باقي مناطق القطاع، ما يفاقم معاناة السكان في ظل قصف عنيف مستمر. كما تواصل قوات الاحتلال تعطيل عمل الدفاع المدني قسريًا في شمال القطاع لليوم الـ79، ما ترك آلاف المواطنين هناك دون رعاية إنسانية أو طبية، وسط تزايد أعداد الضحايا.

ووفقًا للمصادر، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار على مركبة تابعة للدفاع المدني في بلدة جباليا شمال القطاع. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لبلدة خزاعة شرقي خان يونس. وتم انتشال جثامين شهداء وجرحى من تحت الأنقاض جراء قصف عمارة سكنية لعائلة “طافش” في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. كما استشهد المواطن حمزة الزبدة وأصيب مواطنون آخرون نتيجة قصف طيران الاحتلال لعمارة “الزبدة” في حي الرمال.

كما استهدف قصف مدفعي حي الزيتون ومخيم النصيرات، في وقت تواصل فيه القوات الصهيونية استهداف مناطق غربي رفح بالرصاص بشكل مكثف. وفي تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تم التأكيد على أن جيش الاحتلال أباد 1600 عائلة فلسطينية بالكامل، من خلال قتل جميع أفرادها، في إطار الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة منذ 15 شهرًا. وتشير التقارير إلى أن هذه الإبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 5,600 فلسطيني من هذه العائلات، بالإضافة إلى إبادة 3,471 عائلة أخرى لم يتبقَّ من أفرادها سوى شخص واحد فقط، ما يرفع حصيلة الشهداء في هذه العائلات إلى أكثر من 9,000 شهيد.

من جانب آخر، حذر الدفاع المدني من أن 10% من حالات القصف الصهيوني تتسبب في تبخر أجزاء من جثامين الشهداء، مما يزيد من قسوة المشهد وتدميره للمجتمع الفلسطيني. وفي هذا السياق، حذرت وزارة الاتصالات الفلسطينية من توقف تدريجي لخدمات الاتصالات في غزة بسبب نفاد الوقود، مما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية.

وفيما تواصل حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاعها، فقد تجاوز عدد الشهداء الـ46,000 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين وصل عدد المصابين إلى أكثر من 109,000 جريح، بينهم العديد من الحالات الخطيرة جدًا، بحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة.

المصدر: مواقع