الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف في بلده طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 11:18

الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف في بلده طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة

منذ 58 mins 8 January، 2025
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