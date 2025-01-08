الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة دينغري في التبت إلى 126 قت.يلاً و188 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 09:46

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة دينغري في التبت إلى 126 قت.يلاً و188 جريحاً

منذ 59 mins 8 January، 2025
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