اعلام العدو : تحت غطاء وقف إطلاق النار، عاد سكان شتولا وبدأوا في استيعاب حجم الأضرار التي لحقت بالمستوطنة خلال الحرب التي ستحتاج إلى أشهر لإعادة تأهيلها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 19:52

اعلام العدو : تحت غطاء وقف إطلاق النار، عاد سكان شتولا وبدأوا في استيعاب حجم الأضرار التي لحقت بالمستوطنة خلال الحرب التي ستحتاج إلى أشهر لإعادة تأهيلها

منذ 35 mins 7 January، 2025
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