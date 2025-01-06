كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ “107” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 20:22

كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ “107”

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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