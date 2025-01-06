حركة حماس: دعوة سموتريتش للتعامل مع جنين ونابلس كما يتعامل جيشه مع جباليا هي دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 18:42

حركة حماس: دعوة سموتريتش للتعامل مع جنين ونابلس كما يتعامل جيشه مع جباليا هي دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة

منذ 16 mins 6 January، 2025
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