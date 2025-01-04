سليمان مسودة – مراسل ريشت كان تعليقا على نشر حماس توثيقًا للمجندة “إيلي إلباغ” : هذا أكثر فيديو تنشره حماس يؤثر في “إسرائيل” منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 20:52

سليمان مسودة – مراسل ريشت كان تعليقا على نشر حماس توثيقًا للمجندة “إيلي إلباغ” : هذا أكثر فيديو تنشره حماس يؤثر في “إسرائيل” منذ بداية الحرب

منذ 10 mins 4 January، 2025
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