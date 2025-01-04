اعلام العدو | والدا الجندية الأسيرة التي ظهرت في شريط القسام: طلبنا من نتنياهو ألا يعود وفد التفاوض من الدوحة دون اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 20:50

اعلام العدو | والدا الجندية الأسيرة التي ظهرت في شريط القسام: طلبنا من نتنياهو ألا يعود وفد التفاوض من الدوحة دون اتفاق

منذ 12 mins 4 January، 2025
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