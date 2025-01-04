إعلام العدو: إصابة في صفوف المستوطنين عقب إطلاق نار اتجاه مستوطنة واقعة جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 16:14

إعلام العدو: إصابة في صفوف المستوطنين عقب إطلاق نار اتجاه مستوطنة واقعة جنوب شرق نابلس

منذ 6 mins 4 January، 2025
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