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January 6 2025 - 15:04

الرئيس بري تابع الأوضاع العامة خلال لقائه عمران ريزا

منذ 33 mins 6 January، 2025
الرئيس بري
لبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني .
والتقى بري أيضاً وفداً من الهيئات الإقتصادية، ضم: الوزير السابق محمد شقير ، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ، نقيب المحامين فادي المصري ، نقيب المهندسين فادي حنا ، نقيب الأطباء يوسف بخاش  ونائبا رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وحسن فقيه حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والمعيشية منه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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