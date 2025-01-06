الرئيس بري تابع الأوضاع العامة خلال لقائه عمران ريزا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني .

والتقى بري أيضاً وفداً من الهيئات الإقتصادية، ضم: الوزير السابق محمد شقير ، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ، نقيب المحامين فادي المصري ، نقيب المهندسين فادي حنا ، نقيب الأطباء يوسف بخاش ونائبا رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وحسن فقيه حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والمعيشية منه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام