اعلام العدو: رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 12:26

اعلام العدو: رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

منذ 7 mins 3 January، 2025
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