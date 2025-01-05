الضفة الغربية | اقتحامات واعتقالات… واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهد المواطن الفلسطيني حسن ربايعة (40 عاماً)، من بلدة ميثلون قضاء جنين صباح اليوم الأحد، وذلك خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلاً بالبلدة وطالبت من بداخله تسليم نفسه. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه سرايا القدس- كتيبة جنين أن عناصرها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة ميثلون. وقالت السرايا إنها أصابت جنود الاحتلال المقتحمين للبلدة.

الشهيد حسن ربايعة مع نجله علي الذي استشهد قبل عدة أشهر

وأظهرت مقاطع فيديو، جنود من جيش الاحتلال وهم يقومون بإدخال جثمان الشهيد رباعية إلى داخل آلية عسكرية تابعة لجيش العدو، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت تقديم الإسعافات للشخص الجريح وتركته ينزف حتى الموت واختطفت جثمانه.

قوات الاحتلال تحتجز جثمان فلسطيني في بلدة ميثلون جنوبي جنين #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/aL7FOBlnHB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2025

إلى ذلك، أصيب عددٌ من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وذلك جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، واشتباكات مسلحة في منطقتي نابلس وجنين، في وقت شنت قوات الاحتلال، صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة، تخللتها اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

في التفاصيل، فقد اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل. وتسللت قوات للعدو خاصة إلى بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، وتبعها تعزيزات للاحتلال برفقة جرافة عسكرية. وحاصرت قوات خاصة منزل عائلة الشهيد علي ربايعه في بلدة ميثلون، وطالبت من بداخله تسليم نفسه. وأعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة في بلدة ميثلون وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر للوصول إلى المكان.

يأتي ذلك، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال فجر الأحد، مداهمات، واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة، تخللتها مواجهات واقتحام وتفتيش لعدة منازل. وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم بلدة عورتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. في وقت سبق أن اندلعت فيه اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر أن حصيلة اقتحام محافظة نابلس فجر اليوم 3 إصابات رصاص حي، وكان هناك منع لطواقمها من الوصول إلى إصابة داخل مستشفى الوطني. وقالت “مجموعات الشاهين” في بيان مقتضب إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس. وجاء في بيانها “دفاعا عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها، يتصدى مقاتلو مجموعات الشاهين في كتائب شهداء الأقصى طلائع التحرير-نابلس لاقتحام قوات العدو الصهيوني للبلدة القديمة، ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص المبارك ويخوضون اشتباكات عنيفة معها”.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد أبو دية من منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا، كما واعتقلت القوات محمود ماهر ثلجي من بلدة سلواد شرق رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واعتقلت إبراهيم جمال صباريني بعد دهم منزله، وأحمد مصطفى عسس من ضاحية اكتابا. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوبي بيت لحم، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها.

محاولة طعن غرب رام الله

وذكرت وسائل إعلام العدو اليوم أن “مستوطنة أصيبت في عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله”، في وقت زعمت فيه صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أنه لم يصب أحد في العملية. وبعيد محاولة الطعن، انتشرت شرطة الاحتلال في دير قديس ونفذت عمليات تمشيط بحثاً عن منفذ المحاولة.

المصدر: مواقع إخبارية