فلسطين المحتلة: 75 شهيدا في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 22:32

فلسطين المحتلة: 75 شهيدا في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
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