قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 04:32

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس

منذ 10 mins 5 January، 2025
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