السيد الحوثي:إلى جانب العدوان، مارس الأمريكي على بلدنا ضغوطا سياسية واقتصادية وفي الملف الإنساني والحرب الإعلامية الشرسة لكنه فشل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 19:28

السيد الحوثي:إلى جانب العدوان، مارس الأمريكي على بلدنا ضغوطا سياسية واقتصادية وفي الملف الإنساني والحرب الإعلامية الشرسة لكنه فشل

منذ 11 mins 2 January، 2025
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