اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 17:56

اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

منذ 48 mins 2 January، 2025
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