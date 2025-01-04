فضل الله: كل ما جرى يؤكد صوابية خيار المقاومة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله ان “ما جرى في كل هذه الأيام، يثبت مرة أخرى، صوابية الخيار الذي نلتزمه، ألا وهو خيار المقاومة وأن المعادلة التي كانت تحمي وتمنع العدو من العدوان هي معادلة المقاومة مع الجيش والشعب”.

وقال فضل الله في حديث له السبت “قوتنا نستمدها من الله عز وجل ومن شعبنا وإمكاناتنا ومن هذا الحزب الذي هو أكبر حزب في لبنان والمنطقة، ولا أحد يستطيع أن يؤثّر على خياراته وقراراته”، واضاف “لكن لا يحاولن أحد أن يستفز الناس، فهذا الجمهور العريق له ثقة عالية بقيادته وحزبه ومقاومته وبربه وبنفسه ونحن نصرف هذه القوة حيث يجب أن نصرفها، سواء على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى”.

وأشار فضل الله الى ان “هناك بطئا في تنفيذ الخطوات المطلوبة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”، وتابع “نحن نتحرك على المستوى السياسي مع الجهات المعنية وبالتحديد الحكومة التي يجب عليها اليوم أن تسرع هذه الخطوات وأن تمارس مزيدا من الضغوط على لجنة المراقبة وعلى الجهات الراعية لتطبيق هذا الاتفاق”، ولفت الى انه “على مؤسسات الدولة، من الحكومة والجيش واليونيفيل ولجنة المراقبة، تحمل المسؤوليات الكاملة من أجل الالتزام بهذا الاتفاق، لا سيما وأنه بات هناك ما يقارب الـ1000 خرق لهذا الاتفاق، ومع ذلك، ما زال العدو يتمادى في اعتداءاته”.

وفي ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، قال فضل الله “نحن التزمنا بهذا المشروع وأيضا على الدولة مسؤوليات وما يقدمه حزب الله هو جزء من واجب أخلاقي وديني ووطني وإنساني”، وتابع “هذا لا يعفي الحكومة من أن تسعى من أجل التعويض على المتضررين ونحن نواكب هذا الموضوع ونتابعه”، واكد “أيا تكن المحاولات من هنا وهناك لن يستطيع أحد في لبنان ولا في خارجه أن يمنعنا من القيام بهذه المسؤولية المتعلقة بالتمويل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام