بالفيديو | مظاهرة حاشدة في بروكسل تنديدًا بالعدوان على غزة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء السبت، تظاهرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات الناشطين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وذلك رفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسية في بروكسل وصولًا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات المندّدة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالِبة بوقف فوري للقصف ورفع الحصار عن غزة.

وردد المشاركون هتافات تُدين العدوان الإسرائيلي، وتستنكر صمت المجتمع الدولي، وتطالب حكومات أوروبا باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيّما النساء والأطفال.

ونُظّمت التظاهرة بدعوة من منظمات حقوقية وجمعيات دعم القضية الفلسطينية، وبمشاركة ناشطين من جنسيات مختلفة، بينهم بلجيكيون وعرب وأوروبيون. وشهدت التظاهرة حضورًا لافتًا للجاليات العربية والإسلامية المقيمة في بروكسل.

وأكد المنظمون أن هذه التظاهرة تأتي في إطار سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى الضغط على صانعي القرار في أوروبا لوقف دعمهم السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في غزة.

وتزامنت التظاهرة مع دعوات دولية متصاعدة لوقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

المصدر: موقع المنار