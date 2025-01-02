الاحتلال اغتال محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومعاونه حسام مصطفى شهوان في مجزرة راح ضحيتها 11 شهيدا في مواصي خانيونس فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2025 - 06:04

الاحتلال اغتال محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومعاونه حسام مصطفى شهوان في مجزرة راح ضحيتها 11 شهيدا في مواصي خانيونس فجر اليوم

منذ 39 mins 2 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة