ترامب يستغل حادثة “نيو أورليانز” للتصويب على المهاجرين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء إن “حادثة الدهس التي نفذها شخص بشاحنة في مدينة نيو أورليانز، مرتبطة بالهجرة غير الشرعية للمجرمين”.

واضاف ترامب في حديث له “عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في هذا البلد، انتقد الديمقراطيون ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين أنه كان صحيحا”، وتابع أن “إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز في التحقيقات والتعافي من هذه الجريمة”.

يذكر ان 15 شخصا قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في شارع بوربون، حسبما ذكرت شرطة “نيو أورليانز” ومصادر محلية.

المصدر: روسيا اليوم