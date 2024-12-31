قصف مدفعي إسرائيلي على محيط الكلية الجامعية بتل الهوا جنوب غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 06:30

قصف مدفعي إسرائيلي على محيط الكلية الجامعية بتل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

منذ 22 mins 31 December، 2024
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