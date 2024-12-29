مصادر فلسطينية: زوارق العدو الإسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه شواطئ دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 00:24

مصادر فلسطينية: زوارق العدو الإسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه شواطئ دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 28 mins 28 December، 2024
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