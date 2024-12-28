بيان للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 4:10 مساءً بتوقيت صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 15:08

بيان للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 4:10 مساءً بتوقيت صنعاء

منذ 32 mins 28 December، 2024
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