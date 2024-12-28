وزارة الصحة في غزة: 48 شهيداً و52 جريحاً من جرّاء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 15:08

وزارة الصحة في غزة: 48 شهيداً و52 جريحاً من جرّاء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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