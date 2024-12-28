وزارة الصحة في غزة: ليلة قاسية مرت على المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة في غزة: ليلة قاسية مرت على المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي
منذ 8 mins
28 December، 2024
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