سماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 01:56

سماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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