فلسطين المحتلة: غارة للاحتلال تستهدف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 10:30

فلسطين المحتلة: غارة للاحتلال تستهدف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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