الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 56 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 07:24

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 56 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل

منذ 49 mins 28 December، 2024
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