طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على بلدة المصدر وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 05:52

طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على بلدة المصدر وسط القطاع

منذ 11 mins 28 December، 2024
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