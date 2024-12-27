قوات الاحتلال الإسرائيلية برفقة جرافة عسكرية تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 02:02

قوات الاحتلال الإسرائيلية برفقة جرافة عسكرية تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية

منذ 38 mins 27 December، 2024
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