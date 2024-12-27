الشيخ القطان: بوصلتنا فلسطين ونقف مع كل من يقف معها

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان في حديث له الجمعة أن ” هناك جوقة في العالم، تطالب بنزع أسلحة العزة والكرامة، لانهم لم يتمكنوا من تحمل وجود حركات مقاومة”، واضاف “هؤلاء كلهم يؤمنون بالسلام والتطبيع وبالمعاهدات والاتفاقات والوثائق التي أثبتت أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “اسرائيل لا تقيم لكل هذه المعاهدات أي وزن او قيمة وتضربها عرض الحائط”، وقال “العدو لا يهمه شيئا ولا يأبه بشيء ومع هذا نسمع أصواتا تقول لا نريد حركات مقاومة في العالم، في حين لم نسمع أحدا في العالم يطالب بنزع السلاح من العدو الإسرائيلي”، وسأل “هل سمعتم على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفزة أحدا في العالم كله يقول يجب أن ننزع القوة من العدو الإسرائيلي، بل على العكس تماما يوقولون: إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها”.

وقال الشيخ القطان “تخيلوا ان من اغتصب أرضنا ومقدساتنا يحق له أن يدافع عما اغتصبه، ونحن أهل الأرض أهل المقدسات ممنوع علينا أن ندافع عن أرضنا، أو أن نسترد أرضنا أو أن نسترد مقدساتنا”، وسأل “ما هذا القانون العالمي الجائر، قانون القوة قانون الغاب هو الذي يحكم؟”، وأكد ان “أهل البصيرة دائما ينظرون إلى المقدسات، ينظرون إلى البوصلة الحقيقية لهذه الأمة، ونحن بوصلتنا فلسطين دائما، كل من يقف مع فلسطين نحن معه”، وتابع “كل من يطبع ويهلل ويطبل ويتآمر مع هذا العدو الوحشي نحن لن نكون معه يوما ولا يوجد مؤمن على وجه الأرض يرضى أن يكون حليفا لهذا العدو المتغطرس الذي يغتصب أرضنا وعرضنا ومقدساتنا”.

وأشاد الشيخ القطان بكل من يقف بمواجهة العدو الاسرائيلي، وقال “ما قام به أهلنا في غزة والذين دفعوا أثمانا غالية من أجل غزة، ومن أجل مساندة أهلنا في غزة”، واستغرب “الصمت على ما يجري وهو يدل على التخلي وعلى البعد عن القرآن وعن السنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام