نيويورك تايمز: “إسرائيل” لجأت لأساليب معيبة وقنابل ضخمة بغزة وأهملت حماية المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 02:02

نيويورك تايمز: “إسرائيل” لجأت لأساليب معيبة وقنابل ضخمة بغزة وأهملت حماية المدنيين

منذ 56 mins 27 December، 2024
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