وكالة شهاب: سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق الضفة ناجمة عن نسف قوات الاحتلال منازل سكنية في شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 00:30

وكالة شهاب: سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق الضفة ناجمة عن نسف قوات الاحتلال منازل سكنية في شمال غزة

منذ 13 mins 27 December، 2024
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