حماس: إقدام جيش العدو الإسرائيلي على إحراق مستشفى كمال عدوان بمن فيه من مرضى وجرحى ونازحين جريمة حرب موصوفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 15:58

حماس: إقدام جيش العدو الإسرائيلي على إحراق مستشفى كمال عدوان بمن فيه من مرضى وجرحى ونازحين جريمة حرب موصوفة

منذ 21 mins 27 December، 2024
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